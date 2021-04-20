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В Казани полицейские изъяли 115 контрафактных часов в одном из торговых павильонов

14:47, 20.04.2021
В Казани полицейские изъяли 115 контрафактных часов в одном из торговых павильонов
Фото: скриншот

В Казани сотрудники полиции в одном из торговых павильонов в центре города обнаружили факт продажи контрафактных часов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Полицейские провели контрольную закупку. В ходе осмотра места происшествия изъяли наручные часы различных марок. Продукцию направили на экспертизу, по результатам которой она признана контрафактной.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Как уточнили «Реальному времени», полицейские обнаружили 115 контрафактных часов. Они продавались в торговом павильоне на Межлаука.

Отдел полиции №16 «Япеева» УМВД России по Казани возбудил уголовное дело по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)» (ч. 1 ст. 180 Уголовного кодекса Российской Федерации). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.

В марте татарстанские таможенники и должностные лица Роспотребнадзора РТ обнаружили в казанском магазине контрафактную обувь. На кроссовках присутствовали незаконно нанесенные изображения зарегистрированных товарных знаков Adidas, New Balance, FILA.

Татьяна Леухина
ПроисшествияБизнесРозничная торговля Татарстан
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