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Прокуратура в Татарстане начала проверку после нападения бездомных собак на мужчину

12:04, 20.04.2021
Прокуратура в Татарстане начала проверку после нападения бездомных собак на мужчину
Фото: realnoevremya.ru

В Высокогорском районе Татарстана прокуратура начала проверку по факту нападения бездомных собак на мужчину в селе Шигали.

Надзорное ведомство намерено проверить соблюдение требований законодательства в части организации и осуществления своевременного отлова, содержания, транспортировки безнадзорных животных на территории Высокогорского района.

«Будет проверено, заключен ли в текущем году муниципальный контракт на отлов и содержание, транспортировку безнадзорных животных», — уточнили в ведомстве.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в Башкирии бродячие собаки загрызли четырехлетнего ребенка. Это произошло в селе Сафарово Учалинского района: мальчик катался на велосипеде на улице, на него напали псы, ребенок погиб на месте. Следственные органы Башкирии уже возбудили уголовное дело о халатности.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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