В Башкирии бродячие собаки загрызли ребенка — Хабиров пообещал взять проблему на контроль

Власти Башкирии взяли на особый контроль вопрос по безнадзорным животным. Эта риторика прозвучала на фоне вчерашней трагедии: стая бродячих собак загрызла четырехлетнего ребенка. Это произошло в селе Сафарово Учалинского района: мальчик катался на велосипеде на улице, на него напали псы, ребенок погиб на месте.

Следственные органы Башкирии уже возбудили уголовное дело о халатности. Глава республики Радий Хабиров заявил:

«Правоохранительные органы проведут следствие и дадут оценку произошедшему. Мы со своей стороны также проанализируем ситуацию и сделаем необходимые выводы, а проблему с бродячими собаками возьмем под особый контроль».

По данным Управления ветеринарии РБ, всего в Башкирии около 150 тысяч безнадзорных собак.

Между тем, с 1 января 2020 года в России запрещена эвтаназия бродячих животных. Бездомных собак и кошек нужно ловить, стерилизовать, чипировать и отпускать обратно. Проблемы с нападениями бродячих собак периодически возникает и в Татарстане: так, 31 марта стая бездомных собак напала на ребенка в Казани. Но псов удалось отогнать.