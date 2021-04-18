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В Башкирии бродячие собаки загрызли ребенка — Хабиров пообещал взять проблему на контроль

10:00, 18.04.2021 5
В Башкирии бродячие собаки загрызли ребенка — Хабиров пообещал взять проблему на контроль
Фото: kot-pes.com

Власти Башкирии взяли на особый контроль вопрос по безнадзорным животным. Эта риторика прозвучала на фоне вчерашней трагедии: стая бродячих собак загрызла четырехлетнего ребенка. Это произошло в селе Сафарово Учалинского района: мальчик катался на велосипеде на улице, на него напали псы, ребенок погиб на месте.

Следственные органы Башкирии уже возбудили уголовное дело о халатности. Глава республики Радий Хабиров заявил:

«Правоохранительные органы проведут следствие и дадут оценку произошедшему. Мы со своей стороны также проанализируем ситуацию и сделаем необходимые выводы, а проблему с бродячими собаками возьмем под особый контроль».

По данным Управления ветеринарии РБ, всего в Башкирии около 150 тысяч безнадзорных собак.

Между тем, с 1 января 2020 года в России запрещена эвтаназия бродячих животных. Бездомных собак и кошек нужно ловить, стерилизовать, чипировать и отпускать обратно. Проблемы с нападениями бродячих собак периодически возникает и в Татарстане: так, 31 марта стая бездомных собак напала на ребенка в Казани. Но псов удалось отогнать.

комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 18 апр
    Надо не на контроль брать , а наконец-то отвечать губернаторам , за то что делается в их ведении. И наконец-то отвечать по полной , чтобы они перед тем как ложиться спать перечисляли в уме дела , какие еще не сделали для своего народа , потому что они чесаться начинают только тогда когда что-то произойдет и не только от совести своей чешутся, а из за страха что снимут .Губернатор должен работать для народа, а у нас все наоборот, все его на руках носят .Я говорю не только про этот регион , а по России в целом .В стране процветает мошенничество , коррупция, насилие Все руководители регионов должны нести уголовную ответственность за такие деяния .Это сугубо мое мнение
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    Анонимно 18 апр
    это не только ваше мнение, все так думают. А бродячих животных надо уничтожать. Кто против пусть разбирают по своим домам, и чтоб они сидели на привязи.
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  • Анонимно 18 апр
    Полностью с Вами согласны!
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  • Анонимно 18 апр
    Неужели даже такое происшествие не повод задуматься о пагубности возвратного отлова животных?? В Европе отлавливают и помещают в приют, не возвращают обратно, а у нас если и поймают, то вешают бирку на ухо и возвращают.
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  • Анонимно 18 апр
    Собака бывает кусачей только ОТ ЖИЗНИ СОБАЧЕЙ!
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