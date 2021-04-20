На несколько дней вводятся ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря

Россия с 20 по 24 апреля ввела временные ограничения на полеты над частью Крыма и Черного моря. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на международное извещение для пилотов (NOTAM), в котором говорится, что район объявлен временно опасным для полетов воздушных судов.

В зону ограничения полетов до высоты 19 тыс. метров входит воздушное пространство над территорией от Севастополя до Феодосии, прилегающей к Южному берегу Крыма, территориальными водами и частью международных вод Черного моря.

Кроме того, с 24 апреля по 31 октября действует запрет на мирный проход через территориальные воды РФ для иностранных военных кораблей и других государственных судов в ряде районов Черного моря.