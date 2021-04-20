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За сутки в России подтверждено 8 164 новых случая коронавируса

11:25, 20.04.2021
За сутки в России подтверждено 8 164 новых случая коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За сутки в России подтверждено 8 164 новых случая коронавируса. Число заболевших за весь период пандемии составило 4 718 854 человека.

Полностью выздоровел за сутки 9 631 человек. Переболели COVID-19 в России 4 343 229 человек.

За сутки зарегистрировано 379 летальных исходов болезни. Коронавирус унес жизни 106 307 человек.

Актуальные новости о пандемии читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество
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