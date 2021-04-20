Италия назвала сроки возобновления приема туристов из России

Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итальянского посла Паскуале Терраччано.

Страна перестала принимать туристов из-за пандемии коронавируса.

— Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен, — сказал посол, не уточняя условия пребывания россиян в стране.

Ранее границу для российских туристов открыл Кипр. Туристы, прошедшие соответствующее тестирование и доказавшие отсутствие COVID-19, и те, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, смогут находиться в стране без прохождения карантина.