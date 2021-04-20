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Италия назвала сроки возобновления приема туристов из России

11:19, 20.04.2021
Италия назвала сроки возобновления приема туристов из России
Фото: pixnio.com

Италия возобновит прием российских туристов летом 2021 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итальянского посла Паскуале Терраччано.

Страна перестала принимать туристов из-за пандемии коронавируса.

— Не могу обещать, что это будет именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом все-таки туристический поток будет возобновлен, — сказал посол, не уточняя условия пребывания россиян в стране.

Ранее границу для российских туристов открыл Кипр. Туристы, прошедшие соответствующее тестирование и доказавшие отсутствие COVID-19, и те, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, смогут находиться в стране без прохождения карантина.

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