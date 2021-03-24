Кипр с 1 апреля открывает границы для российских туристов

Фото: Илья Репин

Республика Кипр с 1 апреля открывает свои границы для российских туристов. Об этом пишет ТАСС.

Туристы, прошедшие соответствующее тестирование и доказавшие отсутствие COVID-19, и те, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтвержденным носителем заболевания, смогут находиться в стране без прохождения карантина. Детям, не достигшим 12-летнего возраста, не нужно будет предоставлять результаты теста на COVID-19. Анализы потребуется предъявить детям с 12 до 18 лет.

Фото: pxhere.com

В начале марта власти Болгарии сообщили о планах начать летний туристический сезон с 1 мая. Министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов уточнил, что для туристов, которые хотят посетить Болгарию, будет предусмотрен согласованный с Еврокомиссией вариант «зеленого коридора». Он дает возможность посетить страну тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела, тем, кто вакцинировался, и тем, кто имеет отрицательный ПЦР-тест.



Татьяна Леухина