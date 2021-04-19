В Минобрнауки Татарстана прокомментировали видео, на котором учитель ОБЖ называет ученика «бараном»

Учитель не оскорблял никого из учеников, а лишь приводил пример из жизни, употребляя грубые слова. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ, комментируя видеоролик, в котором учитель ОБЖ отчитывает детей.

В Управлении образования исполкома Казани уточнили, что инцидент произошел 15 апреля в школе №171. Во время перемены ученики 8 «Д» класса сильно шумели. Они мешали одиннадцатиклассникам, которые писали итоговое сочинение в этот день.

Классный руководитель сделал замечание ученикам и привел пример времен своей службы в рядах Вооруженных сил. В рассказе он использовал грубые слова. Со слов учителя, они не были обращены к кому-либо из учеников, а лишь были примером из жизни. На видео слова вырваны из контекста.

По итогам инцидента, завтра, 20 апреля, в 171-й школе планируется провести классный час в 8 «Д» классе с приглашением психолога. Также ожидается проведение собрания трудового коллектива с обсуждением поведения педагога, использующего слова, идущие вразрез с педагогической этикой.

Татьяна Леухина