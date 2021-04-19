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В Минобрнауки Татарстана прокомментировали видео, на котором учитель ОБЖ называет ученика «бараном»

17:45, 19.04.2021 10
В Минобрнауки Татарстана прокомментировали видео, на котором учитель ОБЖ называет ученика «бараном»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Учитель не оскорблял никого из учеников, а лишь приводил пример из жизни, употребляя грубые слова. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минобрнауки РТ, комментируя видеоролик, в котором учитель ОБЖ отчитывает детей.

В Управлении образования исполкома Казани уточнили, что инцидент произошел 15 апреля в школе №171. Во время перемены ученики 8 «Д» класса сильно шумели. Они мешали одиннадцатиклассникам, которые писали итоговое сочинение в этот день.

Классный руководитель сделал замечание ученикам и привел пример времен своей службы в рядах Вооруженных сил. В рассказе он использовал грубые слова. Со слов учителя, они не были обращены к кому-либо из учеников, а лишь были примером из жизни. На видео слова вырваны из контекста.

По итогам инцидента, завтра, 20 апреля, в 171-й школе планируется провести классный час в 8 «Д» классе с приглашением психолога. Также ожидается проведение собрания трудового коллектива с обсуждением поведения педагога, использующего слова, идущие вразрез с педагогической этикой.

Татьяна Леухина
ОбществоОбразование Татарстан
комментарии 10

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    помнится, в далёкой юности меня классный руководитель назвала коровой. Ничего, пережила как-то и даже не помню, чтобы особо обиделась. Запомнила, потому что одноклассники мальчики бегали за мной и мычали)))
    Но я считала наших мальчиков и так полудурками, так что и это не задело)))
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    Анонимно 20 апр
    Сейчас такое не пройдет,нынешние школьники ранимые. Что не скажет взрослый человек,сразу побегут руки вскрывать или прыгать с крыш.
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  • Анонимно 19 апр
    Скоро детей учить будет некому.
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  • Анонимно 19 апр
    Наверно он чей-то татарский родственник?
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  • Анонимно 19 апр
    в 137 шк казани физрук уже лет 30 бьет детей - и ничего все молчат . Физрук как работал так и работает ! Директора сменяются этот беспредельщик остается !
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    Анонимно 20 апр
    Потому что все молчат,вот и работает. Пожаловались бы в вышестоящие органы,но нет,будут терпилами.
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  • Анонимно 20 апр
    Ну если ученик баран, что факты скрывать
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  • Анонимно 20 апр
    самое печальное в общеобразовательных учреждениях - те, кто не хочет учиться, мешают всем. Всё таки, хоть и жестко, но, пользы больше, когда школьников разделяют по уровню развития. Германия давно это поняла и приняла.
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  • Анонимно 20 апр
    Слишком либеральничают с учениками, даже классные часы не проводят - никого не ругают, щадят их самолюбие, а то, не дай Бог, сиганут из окна. Так и вырастает поколение из оранжереи. Жизнь пару раз по голове стукнет, родители постареют - и станут они охранниками, неадаптированными к жизни совершенно. Но это - их проблемы.
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  • Анонимно 20 апр
    Да аноним 08.47 прав. Об этом не говорят но это факт немцы ведь во время войны возобновили обучение в школах. Обучать несколько классов и несколько предметов только. Они думали для рабов этого хватит.
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