Соцсети: в Казани ученики пожаловались на оскорбления со стороны учителя ОБЖ

В казанской школе №171 ученица засняла на видео, как учитель ОБЖ и физкультуры отчитывает ее одноклассника, называя его бараном. Видео появилось в социальных сетях.

«Баран ты, вот и всё! Значит, надо физическую силу применять, чтобы он понял. С вами так (нужно себя вести, — прим. ред.)», — слышно на видео.

Со слов ребенка, педагог не только преподает ОБЖ и физкультуру, но и является заместителем директора.

В пресс-службе Минобрнауки РТ, ссылаясь на Управление образования исполкома Казани, «Реальному времени» сообщили, что инцидент произошел 15 апреля в школе № 171. Во время перемены 8 «Д» класс шумел. В это время одиннадцатиклассники писали итоговое сочинение. Классный руководитель сделал замечание учащимся, приведя пример из своей службы в рядах Вооруженных сил. При этом употребив грубые слова. Учитель сообщил, что слова не были обращены к кому-либо из учеников, а лишь являлись примером из жизни. На видео слова вырваны из контекста.

По итогам инцидента завтра, 20 апреля, в 8 «Д» проведут классный час с приглашением психолога, а также собрание трудового коллектива с обсуждением поведения педагога, использующего слова, идущие вразрез с педагогической этикой.

В декабре прошлого года мать одного из учеников гимназии №15 рассказала о том, что ее сын, покончивший с собой, в предсмертной записке обвинил в этом учителя химии.