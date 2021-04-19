У регионов заберут право устанавливать стоимость парковки

Правительственная комиссия по законопроектам одобрила поправку, которая предусматривает утверждение методики расчета стоимости мест на платных парковках на федеральном уровне. То есть регионы не смогут устанавливать плату за парковку самостоятельно, заявил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Законопроект исключает дублирование норм. Региональные власти и органы местного самоуправления будут лишены полномочий по определению методики расчета и максимального размера стоимости платных парковок, расположенных на автомобильных дорогах соответствующей подведомственности», — цитирует Груздева «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что в Казани на муниципальных парковках появились новые комплексы фотофиксации госномеров. Они позволяют отследить номера автомобилей в момент процесса парковки машины — до того момента, как водитель успеет прикрыть или снять их, чтобы не оплачивать парковку. Эксперимент с данными камерами будет проходить до 1 мая 2021 года. По итогам тестирования будет принято решение об их дальнейшем использовании.

Ольга Плешкова