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В мэрии Казани сменился председатель Комитета внешнего благоустройства

13:57, 19.04.2021 4
В мэрии Казани сменился председатель Комитета внешнего благоустройства
Фото: kzn.ru

В мэрии Казани назначили нового руководителя Комитета внешнего благоустройства города. Им стал Игорь Саляхутдинов. Ранее он занимал пост первого заместителя директора МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани».

Предыдущий руководитель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев назначен заместителем руководителя исполкома. В новой должности он будет решать стратегические вопросы и курировать развитие благоустройства в городе, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru (на фото — Игорь Куляжев)

Также сегодня стало известно, что руководитель аппарата Кировского и Московского районов Казани Ирина Бочкова переходит на должность заместителя руководителя аппарата — начальника организационного управления Казани.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    елки и березки начнут стратегически высаживаться
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    Анонимно 19 апр
    И хорошо - чем больше зеленых насаждений в Казани, тем лучше.
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  • Анонимно 19 апр
    Как из Кировского района, а Советский что перестал нравиться и давать кадры?
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    Анонимно 19 апр
    не все ж с Советского одного...
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