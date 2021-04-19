В мэрии Казани сменился председатель Комитета внешнего благоустройства

В мэрии Казани назначили нового руководителя Комитета внешнего благоустройства города. Им стал Игорь Саляхутдинов. Ранее он занимал пост первого заместителя директора МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Кировского района Казани».

Предыдущий руководитель Комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев назначен заместителем руководителя исполкома. В новой должности он будет решать стратегические вопросы и курировать развитие благоустройства в городе, сообщается на сайте мэрии Казани.

Фото: kzn.ru (на фото — Игорь Куляжев)

Также сегодня стало известно, что руководитель аппарата Кировского и Московского районов Казани Ирина Бочкова переходит на должность заместителя руководителя аппарата — начальника организационного управления Казани.



Татьяна Леухина