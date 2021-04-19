В аппарате исполкома Казани назначили нового заместителя руководителя

Руководитель аппарата Кировского и Московского районов Казани Ирина Бочкова переходит на должность заместителя руководителя аппарата — начальника организационного управления Казани. О новом назначении объявил мэр Казани Ильсур Метшин на «деловом понедельнике».

— Она была со своей командой номер один в части открытости органов власти населению, очень много смогли сделать, создали одну из фланговых систем — это экспресс-офис по работе с населением. Мы наблюдали, что со своей командой таким образом организовывала работу, в том числе с коллегами из средств массовой информации, социальными сетями... Вот этот разрыв между жителями и чиновниками, был сломан стереотип, и в качестве задач, которые мы Ирине Андреевне ставим на данном важном направлении, — чтобы этот пилотный удачный проект масштабировать во всех районных администрациях и подразделениях исполкома города, — сказал он.

Ранее новым руководителем аппарата исполкома Казани стал замглавы администрации Советского района Булат Алеев. Он сменил на своем посту Евгения Варакина, который в начале марта стал префектом Старо-Татарской слободы. Варакин занимал должность руководителя аппарата исполкома с 2016 года.