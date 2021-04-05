В Казани водитель сбил 72-летнюю пенсионерку, когда та переходила дорогу на зеленый свет светофора

Фото: Максим Платонов

Вчера, 4 апреля, в Казани водитель сбил 72-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу на зеленый свет светофора. В результате ДТП пожилая женщина получила сотрясение головного мозга, подкожную гематому теменной области.

Авария произошла напротив дома №14а по ул. Даурской. По предварительным данным, 47-летний водитель «Лады Гранта» на регулируемом пешеходном переходе не дал женщине закончить переход проезжей части и совершил наезд на нее, сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

Фото: kzn.ru

Также в воскресенье водитель автомобиля «Лады Калина» 14-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении справа. В результате ДТП ребенок получил ушиб в области левой голени, грудного и поясничного отделов позвоночника.

За прошедшие выходные — 3 и 4 апреля — в Казани зарегистрировали 229 аварий, из них 2 происшествия с пострадавшими.

Татьяна Леухина