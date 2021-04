УЕФА одобрил проект Лиги чемпионов с 36 участниками без группового этапа

УЕФА одобрил проект реформирования Лиги чемпионов по футболу, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Обновленный розыгрыш турнира планируется начать с 2024 года.

По плану организаторов, клубы будут представлены в лиге без разделения на группы и проведут между собой по 10 матчей. Календарь встреч будет составляться по швейцарской системе на основе уже сыгранных игр.

По итогам 10 сыгранных матчей, восемь лучших клубов выйдут в плей-офф, еще восемь команд проведут дополнительный раунд на выбывание.

