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УЕФА одобрил проект Лиги чемпионов с 36 участниками без группового этапа

13:48, 19.04.2021
УЕФА одобрил проект Лиги чемпионов с 36 участниками без группового этапа
Фото: twitter.com/UEFAcom_ru

УЕФА одобрил проект реформирования Лиги чемпионов по футболу, сообщает немецкое издание Deutsche Welle. Обновленный розыгрыш турнира планируется начать с 2024 года.

По плану организаторов, клубы будут представлены в лиге без разделения на группы и проведут между собой по 10 матчей. Календарь встреч будет составляться по швейцарской системе на основе уже сыгранных игр.

По итогам 10 сыгранных матчей, восемь лучших клубов выйдут в плей-офф, еще восемь команд проведут дополнительный раунд на выбывание.

Также планируется увеличить число участников турнира с нынешних 32 команд до 36. При этом элитным клубам, которые не пройдут отбор в Лигу чемпионов, будут представлены новые места.

Реформа позволит увеличить доходы участников Лиги чемпионов, а также повысить зрелищность турнира.

Напомним, ранее стало известно о создании 12 топ-клубами Европы Суперлиги — аналога Лиги чемпионов, где будут выступать только лучшие европейские команды.

СпортФутбол
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