В Татарстане зарегистрировано 33 новых заболевших коронавирусом
В Татарстане зарегистрировано 33 новых заболевших коронавирусом. Госпитализированы 13 человек, 20 лечатся дома, сообщили в Минздраве Татарстана.
Таким образом, на 19 апреля в Татарстане зарегистрировано 20 068 случаев COVID-19.
Выздоровели за сутки три человека. Всего в Татарстане коронавирусом переболели 17 158 человек.
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