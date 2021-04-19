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В Татарстане зарегистрировано 33 новых заболевших коронавирусом

11:21, 19.04.2021
В Татарстане зарегистрировано 33 новых заболевших коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане зарегистрировано 33 новых заболевших коронавирусом. Госпитализированы 13 человек, 20 лечатся дома, сообщили в Минздраве Татарстана.

Таким образом, на 19 апреля в Татарстане зарегистрировано 20 068 случаев COVID-19.

Выздоровели за сутки три человека. Всего в Татарстане коронавирусом переболели 17 158 человек.

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Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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