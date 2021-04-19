Главное о коронавирусе на 19 апреля: переговоры с ВОЗ об одобрении «Спутника V», положительный пример Путина

Фото: Максим Платонов

Выездной «антиковидный» кабинет

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 36 новых случаев COVID-19. Всего на 19 апреля в республике зарегистрировано 20 035 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 17 155 человек, в том числе 141 за минувшие сутки. Умерли за весь период 446 человек.

Во втором учебном корпусе КФУ 19 апреля будет работать выездной прививочный кабинет. Вакцинация студентов и сотрудников от коронавируса будет проходить с 9.00 в кабинете №105. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинский полис. Прием проводится без предварительной записи.

Антидопинговый «Спутник V»



За последние сутки в России выявили 8 589 новых случаев коронавируса, выздоровели 6 818 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 710 690 человек, а выздоровевших — до 4 333 598 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 346 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 105 928 человек.



За последние сутки в России проведено более 263 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 513,9 тыс. человек.



Резидент «Сколково», компания «Рапид БИО» совместно с компанией «Авивир» зарегистрировала первый в России экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса. Для теста, который построен на методе иммуннохроматографического анализа (на основе реакции между антигеном и соответствующем ему антителом), необходима капля крови. Результат определится через 15 минут, его достоверность — 96%.



Фото: Ринат Назметдинов

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ») для борьбы с распространением коронавируса разработали и обучили нейросеть, позволяющую оптимизировать анализ и ускорить обработку рентгеновских снимков. Нейросеть может оперативно обнаружить признаки заболевания путем автоматической классификации медицинских изображений.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что необходимо сформировать глобальный портфель эффективных и безопасных вакцин от коронавируса. Он призвал обеспечить равноправный и своевременный доступ стран к препаратам от COVID-19.

Вакцинация президента Владимира Путина от коронавируса имела положительный резонанс и подстегнула россиян к тому, чтобы тоже сделать прививку, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Первый выездной пункт вакцинации от коронавируса заработал в пятницу на рынке в Пятигорске (Ставропольский край). Он появился на рынке «Лира» (второй километр трассы Пятигорск — Георгиевск). В прививочном пункте можно получить как первую дозу вакцины, так и вторую. Для получения прививки требуется только медицинский полис и документ, удостоверяющий личность.

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Минздрав России ведет переговоры о завершении процедуры включения вакцины от коронавируса «Спутник V» в список препаратов, одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для использования в чрезвычайных ситуациях, сообщил Мурашко.

Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи в ответ на запрос Российского антидопингового агентства (РУСАДА) представил документ о составе вакцины «Спутник V», в котором нет ни одного запрещенного Всемирным антидопинговым агентством вещества.

«Спутник V» не ускорит темпы вакцинации в Европе



В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 141 414 180 человек, 3 019 660 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 669 897). На второй строчке — Индия (15 061 805), на третьей — Бразилия (13 943 07), на четвертой — Франция (5 350 521). Россия занимает пятое место (4 649 044, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (567 217). За ними следуют Бразилия (373 335), Мексика (212 339), Индия (178 769) и Великобритания (127 518).

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила, что в мире введено около 780 млн доз вакцины от коронавируса. Вуйнович обратила внимание на дисбаланс в распределении вакцин от COVID-19: 87 процентов от общего числа прививок сделаны в странах с высокими доходами или доходами выше среднего. На страны с низкими доходами пришлось лишь 0,2 процента доз препарата.

Фото niioz.ru

СМИ сообщили, что способ сборки генома вирусов, позволяющий создавать новые патогены без видимых следов лабораторного вмешательства, был запатентован еще в 2002 году. Технология принадлежит Ральфу Барику из Университета Северной Каролины. В патенте сказано, что изобретение может быть реализовано с любым коронавирусом, такими как респираторный коронавирус человека, респираторный коронавирус свиней, коронавирус собак, кишечный коронавирус кошек, вирус инфекционного перитонита кошек, кроличий коронавирус, вирус гепатита мышей». Метод позволяет «перенацелить» коронавирус на любые виды млекопитающих.

Испытания российской вакцины «Спутник V» еще продолжаются, об одобрении производства препарата говорить пока рано, сообщил член научного совета при министерстве здравоохранения Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.Так Кайыпмаз прокомментировал недавнюю публикацию в газете Yeni Safak, в которой сообщалось об одобрении производства «Спутник V». Газета Yeni Safak удалила статью об одобрении производства в Турции «Спутника V».

Власти Греции продлили разрешение на въезд до 4 тыс. россиян в неделю до 26 апреля. Согласно первоначальному решению, которое было принято 7 сентября 2020 года, разрешался въезд до 500 россиян в неделю. Впоследствии соответствующее постановление неоднократно продлевалось. Новое постановление будет действовать с 19 по 26 апреля.



Фото freeimg.ru

Главный инфекционист США Энтони Фаучи предположил, что вакцина Johnson & Johnson будет по-прежнему использоваться «в той или иной форме», хотя, возможно, с ограничениями или предупреждениями. Он выразил сомнение в том, что вакцину полностью запретят к применению.

Власти Гонконга поместили на карантин на 21 день около 80 жителей здания, где находился инфицированный первым обнаруженным в городе штаммом мутировавшего коронавируса. У всех жителей здания был взят тест на коронавирус. Власти ввели обязательную изоляцию, пока не будут готовы предварительные результаты тестов.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что российский препарат против коронавируса «Спутник V» не может решить проблему с ускорением темпов вакцинации в Европе. Еще он подчеркнул, что если европейский регулятор не одобрил применение вакцины, то использовать ее на территории Европы власти не могут.



Власти Словении могут закупить вакцину от коронавируса российского производства «Спутник V» до одобрения Агентством по лекарствам ЕС (ЕМА) и начать ее применение сразу после решения регулятора.

Маргарита Головатенко