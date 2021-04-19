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В России выявлено 8 589 случаев коронавируса

11:17, 19.04.2021
В России выявлено 8 589 случаев коронавируса

В России выявлено 8 589 случаев коронавируса. Число выявленных заболевших составило 4 710 690 случаев, сообщает федеральный оперштаб.

За сутки выздоровели 6 818 человек. Число переболевших в России составляет 4 333 598 человек.

За прошедшие сутки зарегистрировано 346 летальных исходов. Пандемия унесла жизни 105 928 россиян.

Актуальные новости о пандемии читайте в подборке «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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