В ряде домов Ново-Савиновского района почти сутки не будет воды

В ряде домов Ново-Савиновского района Казани 22 апреля почти на сутки отключат воду. Об этом рассказали в исполкоме Казани.

С 9.00 22 апреля до 6.00 23 апреля воды не будет по адресам:

улица Четаева, 32, 34, 34а, 36, 38, 40, 44а, 46, 46а, 48;

улица Чистопольская, 27, 27а, 29, 31, 35, 37, 39, 43, 43/1, 43/2, 43б, 45.

Неудобства связаны с подключением строящегося дома по улице Бичурина, 13, к водопроводу.

По заявкам местных жителей «Водоканал» организует подвоз автоцистерн с водой. Оставить заявку можно по телефону: +7(843)231-62-60.



Ольга Плешкова