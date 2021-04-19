Володин предложил «поднять цену» обвинениям Запада в отношении России

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что против России могут ввести новые санкции в сфере промышленности и топливно-энергетического комплекса. Свои мысли на этот счет он выразил в Telegram-канале.

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — написал Володин.

Он считает, что новые санкции будут направлены на промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие России, и предложил «понять цену всем этим обвинениям».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал рост цен на отдых в России. Володин заявил, что депутаты рассмотрят этот вопрос, а затем профильные комитеты могут направить в ФАС и Минэкономразвития для принятия мер.



Ольга Плешкова