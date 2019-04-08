Познер: у России пока нет национальной идеи

У России пока нет национальной идеи, которая могла бы объединить и сплотить народ. Об этом заявил телеведущий Владимир Познер во время встречи со своими читателями.

По мнению журналиста, на основе православия национальную идею создать не удастся, но граждан могла бы объединить правда.

«Я убежден, что объединить людей можно только вокруг правды. Вокруг понимания того, что это твоя страна, что она зависит от тебя, что от твоего поведения, от твоего выбора зависит, какой она будет», — отметил Познер.

Он добавил, что только с ростом самосознания россиянам удастся объединиться для общей цели.

Напомним, ранее Познер заявил, что СССР упразднил не Горбачев, а Ельцин.