Два хоккеиста «Ак Барса» вошли в состав юниорской сборной России на ЮЧМ-2021

Стал известен состав состав сборной России на юниорский чемпионат мира по хоккею. Турнир пройдет с 26 апреля по 6 мая в американском штате Техас.

Тренерский штаб включил в состав 25 хоккеистов. Среди них оказались два игрока из системы казанского «Ак Барса» — нападающие Дмитрий Кателевский и Иван Меховов.

Больше всего игроками в сборной представлен петербургский СКА, откуда вызваны 9 хоккеистов.

Напомним, ранее во взрослую сборную России по хоккею были дополнительно вызваны пятеро игроков «Ак Барса».