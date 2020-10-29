В Казани экстрим-парк «Урам» закроется на зиму

Фото: realnoevremya.ru Ринат Назметдинов

В Казани в субботу, 31 октября, экстрим-парк «Урам» закроет свой первый сезон.

Мероприятие в честь этого события стартует в 13:00. Казанцев приглашают поучаствовать в соревнованиях и челленджах. Главный приз — возможность первым попасть в новую крытую часть экстрим-парка «Урам». Также можно будет выиграть абонементы на посещение парка, фирменные подарки от «Урам».

В этот день здесь будет работать кастом-площадка, музыкальное сопровождение обеспечат казанские диджеи.

В сентябре на территории экстрим-парка «Урам» проводились Первые всероссийские уличные игры. «Реальное время» подробно рассказывало, как это было.

