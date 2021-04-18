В России предложили запретить взыскивать с детей долги умерших родителей

В России предложили запретить взыскивать с несовершеннолетних детей долги за своих умерших родителей. Проект федерального закона подготовил Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП).

Как рассказал председатель союза Павел Шапкин, в Новосибирской области был случай, когда ответчиком по делу о долгах по ЖКХ умершей матери стала ее дочь. Иск подала энергетическая компания. Подобный случай был и в Челябинске, когда годовалая девочка унаследовала ипотечные платежи умершей матери.

Фото: realnoevremya.ru

Сейчас в законе нет нормы, ограничивающей использование гражданских прав в целях привлечения детей к материальной ответственности по долговым, имущественным и налоговым обязательствам. Поэтому НСЗПП подготовил проект закона «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с установлением иммунитета несовершеннолетних граждан Российской Федерации по долговым и имущественным обязательствам», сообщает RT.

Ольга Плешкова