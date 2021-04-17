В Казани провели субботник в одном из самых старинных зданий города — видео

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В Казани провели субботник в одном из самых старинных зданий города, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. В нем приняли участие волонтеры, краеведы и сотрудники Комитета по охране культурного наследия.

Когда-то старая кирпичная постройка на улице Старой принадлежал дворянину Осокину, также в нем располагалась небольшая фабрика, а в советское время это был жилой многоквартирный дом.

Местные краеведы рассказывают, что дом хотели снести в 2010 году, на его месте планировали оборудовать парковку, но общественность заступилась за исторический объект.

Спустя время здание признали объектом культурного наследия, но оно по-прежнему не отреставрировано. Постройка на сегодняшний день находится в аварийном состоянии: необходимо откачать воду из подвала, укрепить фундамент и т.д.

По инвестиционной программе здание планируют отдать за 1 рубль с обязательством отреставрировать его в течение семи лет. Однако земельный участок, на котором расположен дом, можно будет выкупить только по рыночной цене.

Татьяна Демина