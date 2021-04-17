В соцсетях пользователи обсуждают погоню ГИБДД за мотоциклистом в Казани, попавшую на видео

В соцсетях пользователи обсуждают погоню ГИБДД за мотоциклистом в Казани, которая вчера попала на видео. Ролик опубликовал очевидец.

На кадрах видно, что по мосту «Миллениум» на большой скорости проносится мотоциклист. Его преследуют два патрульных автомобиля ГИБДД со спецсигналами.

Ролик вызвал между пользователями горячий спор, имеют ли право сотрудники ГИБДД преследовать нарушителя скоростного режима, если для этого необходимо самим нарушать ПДД.

«В случае травм или гибели понесут ответственность», — пишет один из пользователей, согласившись, что догонять нарушителя, самим нарушая скоростной режим, может быть опасным.

Другая часть пользователей не согласна с таким утверждением: как еще полицейские могут догнать нарушителя, если очевидно, что сам он не остановится:

«Сотрудник видит правонарушение и стремится его пресечь. Он что, будет стоять и ждать пока мотобат подъедет? За это время нарушитель скроется. Что за тупость люди городят», — пишет другой пользователь.

Ранее в Татарстане полицейские открыли огонь, чтобы остановить «Оку».

Ольга Плешкова