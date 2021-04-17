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За последние сутки в России выявили 9 321 новый случай коронавируса

11:05, 17.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За последние сутки в России выявили 9 321 новый случай коронавируса
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 9 321 новый случай коронавируса, выздоровели 8 832 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 693 469 человек, а выздоровевших — до 4 319 389 человек.

За сутки болезнь унесла жизни 398 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 105 193 человека.

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Ольга Плешкова
Общество
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