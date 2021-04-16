В Татарстане полицейские открыли огонь, чтобы остановить «Оку»

В селе Буралы Азнакаевского района Татарстана инспекторы ДПС ГИБДД попытались остановить автомобиль «Ока», который вилял из стороны в сторону — водитель хотел скрыться, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

«По громкоговорящему устройству стражи порядка несколько раз предупредили правонарушителя о своем намерении в случае, если он не остановится. Однако последний данные требования проигнорировал. Полицейский произвел два предупредительных выстрела в воздух и пять — по колесам автомобиля, повредив их. В результате водитель был вынужден остановиться», — рассказали в МВД.

После применения оружия пострадавших нет. Водителем оказался 23-летний житель села Чубар-Абдуллово Азнакаевского района. На молодого человека составили шесть протоколов.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о погоне, произошедшей в Нижнекамске. Сотрудники ГИБДД попытались остановить автомбиль LADA Granta — как указывает автор сообщения в группе «Дорожный контроль Нижнекамск», представителям правоохранительных органов даже пришлось открыть огонь.



Алексей Нечаев