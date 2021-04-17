В Гидрометцентре России обнадежили прогнозом на лето

В Гидрометцентре России считают, что погода предстоящим летом не будет однородной. Об этом заявил в интервью «Москве 24» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, летом ожидаются как вспышки тепла, так и холодные, дождливые периоды. Но несмотря на перепады, в целом лето выдастся нехолодным.

«В целом в умеренных широтах европейской части России, в частности в Московском регионе, температурный режим ожидается около и выше нормы», — спрогнозировал метеоролог.

Также он считает, что лето не будет засушливым. Переизбытка осадков также ждать не стоит.

Напомним, что вчера погода в Казани побила рекорд 1962 года. На метеостанции воздух прогрелся до 23 градусов. Температурный рекорд был поставлен и в среду, 14 апреля. Термометры метеостанции КФУ показали 21,2 градуса тепла. Предыдущий температурный рекорд был поставлен 14 апреля 1995 года. Тогда столбики термометров показали +20,9 градуса.

Ольга Плешкова