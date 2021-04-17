В Татарстане спрос на машино-места увеличился в четыре раза

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане спрос на машино-места вырос в четыре раза. Жители республики стали намного чаще интересоваться покупкой квартир в строящихся домах и парковочных мест.

За 3 месяца 2021 года Росреестр Татарстана зарегистрировал около 4,7 тыс. договоров долевого участия, что на 30% больше, чем в прошлом году. Также ведомство зарегистрировало 1,2 тыс. прав на машино-места, что в четыре раза больше прошлогодних показателей.

Фото: realnoevremya.ru

Заместитель руководителя управления Лилия Бурганова отметила, что возможность оформить в собственность машино-место как объект недвижимости появилась несколько лет назад, но лишь в этом году наблюдается настоящий бум, передает пресс-служба управления Росреестра по РТ.

«Реальное время» ранее разбиралось в причинах нехватки парковочных мест в городе, особенно вдоль крупных магистралей. Подробности — в материале интернет-газеты.



Татьяна Леухина