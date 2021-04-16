Сенаторы от Татарстана задекларировали доход за 2020 год

Члены Совета Федерации от Татарстана Геннадий Емельянов и Ленар Сафин задекларировали свои доходы за 2020 год. Документы опубликованы на сайте Совфеда.

Емельянов за прошлый год заработал 5,9 млн рублей. Его супруга — чуть более 149 тысяч.

Фото: council.gov.ru

В собственности Емельянова: участок площадью 2,7 тыс. кв. м и дом 246 кв. м, две квартиры и гараж. В пользовании супругов имеется одна квартира площадью в 101 квадратный метр. В 2019 году Емельянов заработал более 3,8 млн рублей.



Сафин заработал в прошлом году 4,9 млн рублей, его супруга — 3,2 млн рублей. В собственности у Сафина: участок 1 015 кв. м, дом, квартира, недостроенный дом. У супруги имеется земельный участок, дом и доля еще в одном, квартира и нежилое помещение.

Татьяна Леухина