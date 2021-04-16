В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме спасли женщину

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Нижнекамске при пожаре в многоквартирном доме спасли женщину. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Сообщение о возгорании в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома по улице 30 лет Победы поступило в 16.54. Спасателям сообщили, что в горящей квартире могут быть люди, к окну пятого этажа они приставили лестницу. Пожарные вывели одну женщину с верхних этажей с помощью маски спасаемого капюшонного типа.

Пострадавших нет. Ориентировочно площадь пожара составила 10—15 кв. м.

Ранее в Татарстане мужчина получил ожоги 55% тела при пожаре.

Ольга Плешкова