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В Татарстане мужчина получил ожоги 55% тела при пожаре

18:29, 15.04.2021
В Татарстане мужчина получил ожоги 55% тела при пожаре
Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

В Татарстане мужчина получил ожоги 55% тела при пожаре, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

Пожар произошел в селе Каркале Ютазинского района республики. На площади 20 кв. метров там горели надворные постройки.

В результате происшествия пострадал 51-летний мужчина. С ожогами 55% его доставили в больницу.

Причина возгорания устанавливается.

Ранее в Альметьевске двух женщин эвакуировали из-за загоревшейся микроволновки.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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