В Татарстане мужчина получил ожоги 55% тела при пожаре
В Татарстане мужчина получил ожоги 55% тела при пожаре, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.
Пожар произошел в селе Каркале Ютазинского района республики. На площади 20 кв. метров там горели надворные постройки.
В результате происшествия пострадал 51-летний мужчина. С ожогами 55% его доставили в больницу.
Причина возгорания устанавливается.
Ранее в Альметьевске двух женщин эвакуировали из-за загоревшейся микроволновки.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым