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Воронков из «Ак Барса» признан лучшим нападающим финалов конференций

16:13, 16.04.2021
Воронков из «Ак Барса» признан лучшим нападающим финалов конференций
Фото: ak-bars.ru

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков по итогам финальных серий в Западной и Восточной конференциях плей–офф.

Среди нападающих отмечен хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. В семи матчах серии с «Авангардом» 20-летний форвард набрал 7 (4+3) очков за результативность.

Лучшими вратарями и защитниками признаны игроки ЦСКА, Ларс Юханссон и Мэт Робинсон, которые помогли обыграть своей команде петербургский СКА (4:2). Нападающий «Авангарда» Клим Костин выбран лучшим новичком лиги, в его активе 5 (3+2) очков в серии с «Ак Барсом».

Напомним, казанская команда закончила свои выступления в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.

СпортХоккей
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