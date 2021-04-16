Воронков из «Ак Барса» признан лучшим нападающим финалов конференций
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) назвала имена лучших игроков по итогам финальных серий в Западной и Восточной конференциях плей–офф.
Среди нападающих отмечен хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков. В семи матчах серии с «Авангардом» 20-летний форвард набрал 7 (4+3) очков за результативность.
Лучшими вратарями и защитниками признаны игроки ЦСКА, Ларс Юханссон и Мэт Робинсон, которые помогли обыграть своей команде петербургский СКА (4:2). Нападающий «Авангарда» Клим Костин выбран лучшим новичком лиги, в его активе 5 (3+2) очков в серии с «Ак Барсом».
Напомним, казанская команда закончила свои выступления в текущем розыгрыше Кубка Гагарина.СпортХоккей
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