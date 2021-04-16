В столице Татарстана на Казанке горит камыш

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана на Казанке горит камыш. Видео с места события опубликовали в популярной группе социальной сети.

В ролике можно увидеть большое количество дыма — открытого огня не наблюдается. Инцидент произошел сегодня около полудня.

Напомним, ГУ МЧС России по РТ предупреждало об ответственности владельцев и арендаторов сельхозугодий за сжигание стерни, пожнивных остатков и сухой травы.



В Татарстане с 29 апреля по 10 мая официально начинается пожароопасный сезон. Работники сферы лесного хозяйства, полиции и других ведомств будут патрулировать места массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лесным массивам.

Во время действия пожароопасного сезона запрещено разводить костры, использовать мангалы и другие приспособления для приготовления пищи. Нельзя курить, бросать горящие спички и окурки, стрелять из ружья и использовать пиротехнику. Запрещается оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и другими горючими веществами обтирочный материал, заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания. Также нельзя оставлять в лесу мусор, содержащий бутылки и осколки стекла, а также выжигать траву на полях.



Алексей Нечаев