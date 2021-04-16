65 млрд рублей поступлений в бюджет Татарстана за I квартал — это много или мало?

Собственные доходы консолидированного бюджета Татарстана за I квартал 2021 года составили 65,5 млрд рублей, сообщил сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании финансовых, казначейских и налоговых органов.

Среди основных налогов консолидированного бюджета ведущее место занимает налог на прибыль. Его поступление за три месяца составило 25,4 млрд рублей, сообщил сегодня министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. Налог на доходы физических лиц за I квартал поступил в сумме 19,2 млрд рублей, земельный налог — в сумме 1,8 млрд рублей, на совокупный доход — 3,5 млрд рублей.

При этом, как заметил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин, поступление доходов, администрируемых налоговыми органами Республики Татарстан, возросло к соответствующему периоду прошлого года на 28,5 млрд руб., или на 15,5%. Наибольшее увеличение поступлений произошло по налогу на прибыль и налогу на добычу полезных ископаемых — по большей части на нефть. Локомотивом роста стал нефтегазохимический комплекс республики, обеспечивший 57% всех поступлений.

Расходы консолидированного бюджета Республики Татарстан составили 64,2 млрд рублей.

Фото: tatarstan.ru

65,5 млрд рублей в бюджет Татарстана за квартал — это:

На 11,9 млрд больше, чем за тот же период 2020 года, — в последний «предпандемийный» квартал поступления в бюджет составили 53,6 млрд рублей.

— в последний «предпандемийный» квартал поступления в бюджет составили 53,6 млрд рублей. Но на 5,8 млрд рублей меньше, чем в 2019 году : тогда поступления составляли 71,3 млрд рублей и были максимальными за последние пять лет.

: тогда поступления составляли 71,3 млрд рублей и были максимальными за последние пять лет. По 16 820 рублей на каждого татарстанца . Или по 343,48 тыс. рублей на каждое действующее юрлицо и индивидуального предпринимателя в республике (данные системы «СПАРК-Интерфакс» о действующих юрлицах и ИП с регистрацией в Татарстане на 15 апреля 2021 года).

. Или по 343,48 тыс. рублей на каждое действующее юрлицо и индивидуального предпринимателя в республике (данные системы «СПАРК-Интерфакс» о действующих юрлицах и ИП с регистрацией в Татарстане на 15 апреля 2021 года). Это больше, чем могли бы в среднем заработать все казанцы за месяц . Если исходить из средней зарплаты по городу в 42,1 тыс. рублей и числа жителей в 1,25 млн человек, то это 52,65 млрд рублей.

. Если исходить из средней зарплаты по городу в 42,1 тыс. рублей и числа жителей в 1,25 млн человек, то это 52,65 млрд рублей. В два с лишним раза больше, чем направят в Татарстане на реализацию нацпроектов за весь 2021 год, — эта сумма составит 30,7 млрд рублей.

за весь 2021 год, — эта сумма составит 30,7 млрд рублей. На 15,5 млрд рублей больше, чем необходимо, чтобы отремонтировать все требующие ремонта дворы в Татарстане по программе «Наш двор», бюджет которой до 2024 года составляет 50 млрд рублей.

Если на все эти деньги купить Lada Vesta в средней комплектации (833 тыс. рублей за модель с двигателем на 106 л. с.) — автоколонна нос к носу займет всю дорогу от Казани до Тольятти и обратно (свыше 660 км).

Александр Артемьев