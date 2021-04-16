ФНС потребовало банкротства менделеевского хозяйства Зиганшиных

Фото: Максим Платонов

Федеральная налоговая служба подала иск о банкротстве ООО «Завод силикатного кирпича» и ООО «Силикатнеруд», которые расположены в Менделеевске. Следующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел.

Бенефициаром ООО «Завод силикатного кирпича» является Светлана Зиганшина через ООО «Интеко». За 2019 год чистый убыток завода составил 65 млн рублей — за прошлый год данных нет.

Равиль Зиганшин через ООО «Ватан» выгодоприобретатель ООО «Силикатнеруд». Предприятие в прошлом году понесло убытки на 4,5 млн рублей. Примерно 34-35 млн рублей сумма долга по обоим искам.

Зиганшину также принадлежит ПСО «Казань», на которое ранее подали иск о банкротстве ООО «Частное охранное предприятие «Добрыня-Патруль» и ООО «Частное охранное предприятие «Энигма».



Алексей Нечаев