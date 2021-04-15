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Охранные предприятия хотят обанкротить ПСО «Казань»

11:50, 15.04.2021 1
Охранные предприятия хотят обанкротить ПСО «Казань»
Фото: Роман Хасаев (архив)

ООО «Частное охранное предприятие «Добрыня-Патруль» и ООО «Частное охранное предприятие «Энигма» подали иск о банкротстве ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Советующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел.

Заявление было подано 14 апреля в Арбитражный суд Татарстана. Сумма долга компании составляет примерно 3,3 млн рублей.

Ранее о своих планах судиться с татарстанским застройщиком объявило ООО «Самарские коммунальные системы». Компания входит в холдинг «Российские коммунальные системы» миллиардера Виктора Вексельберга. Иск в арбитраж пока не подан.

Алексей Нечаев
ОбществоЭкономика Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Несколько лет назад я выиграл дело о взыскании с ПСО в пользу ООО "Кристалл плюс" 23 млн. руб. Они не заплатили, и мы подали на банкротство. Потом по другим делам они нас пытались "забодать" штрафами за срывы сроков (вместо обычных тогда пени в 1млн с нас брали по полной - 8 млн.), потом пришли красивые молодые люди и быстро убедили заключить мировое (вместо 23 млн. согласились на отступное в 1 млн.) А потом ООО "Кристалл плюс" обанкротилось.
    Но теперь, может быть, "удаща" отвернулась и с ЧОПами такого не произойдет.
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