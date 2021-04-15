Охранные предприятия хотят обанкротить ПСО «Казань»
ООО «Частное охранное предприятие «Добрыня-Патруль» и ООО «Частное охранное предприятие «Энигма» подали иск о банкротстве ООО «Производственно-строительное объединение «Казань». Советующая информация опубликована в картотеке арбитражный дел.
Заявление было подано 14 апреля в Арбитражный суд Татарстана. Сумма долга компании составляет примерно 3,3 млн рублей.
Ранее о своих планах судиться с татарстанским застройщиком объявило ООО «Самарские коммунальные системы». Компания входит в холдинг «Российские коммунальные системы» миллиардера Виктора Вексельберга. Иск в арбитраж пока не подан.
комментарии
Но теперь, может быть, "удаща" отвернулась и с ЧОПами такого не произойдет.