В рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Казани вошла должность врача-уролога

Сервис по поиску работы SuperJob представил топ-5 самых высокооплачиваемых вакансий апреля в Казани. Рейтинг возглавила вакансия разработчика Middle/Middle+, которому обещают платить от 110 тысяч рублей в месяц.

Второе место занимает разработчик «1С» с зарплатой 100—120 тыс. рублей в месяц. Тройку замыкает разработчик Django/Python — ему предлагают 90-110 тысяч рублей.

Четвертое место занимает вакансия врача-уролога в частной клинике, которому обещают зарплату от 80 тысяч рублей в месяц. На пятом месте — инженер по ремонту электроинструмента с зарплатой 75 тысяч рублей.

Всего на 14 апреля, по данным Минтруда РТ, в Татарстане насчитывается 46 767 вакансий, 3 402 из которых местные работодатели представили за прошедшую неделю. Коэффициент напряженности на рынке труда условно составил 0,54 чел. на одну вакансию.

За прошедшую неделю количество безработных татарстанцев сократилось на 502 человека. По состоянию на 14 апреля в органах службы занятости республики зарегистрировано 25 341 нетрудоустроенных граждан.