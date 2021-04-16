На фестиваль в Набережных Челнах приедут 23 театра со всей России

Набережных Челнах пройдет XVI всероссийский фестиваль любительских театров «Действующие лица». Он продлится с 21 по 25 апреля, на него съедутся 23 театра со всей России.

Мероприятие пройдет на трех площадках: в молодежном театре «Ключ», русском драматическом театре «Мастеровые», татарском драматическом театре им. Аяза Гилязева. За пять дней фестиваля коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Екатеринбурга и других городов покажут 33 спектакля.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Организатор фестиваля, художественный руководитель молодежного театра «Ключ» Софья Дивногорская заявила, что впервые в фестивале примут участие 450 человек.

21 апреля на сцене молодежного театра «Ключ» состоится День дебюта. В этот день покажут девять спектаклей. 22 апреля на сцене русского драматического театра «Мастеровые» состоится торжественное открытие фестиваля «Действующие лица» и начнется первый день основной программы. 23, 24, 25 апреля спектакли состоятся на сцене татарского драматического театра им. Аяза Гилязева. Здесь же пройдет торжественное закрытие фестиваля и вручение дипломов победителям номинаций, сообщается на сайте мэрии Челнов.

В конце марта в Казани прошла церемония вручения республиканской театральной премии «Тантана».

Татьяна Леухина