В Татарстане выявили 33 новых случая COVID-19

В Татарстане за последние сутки выявили 33 новых случая COVID-19, из них два — завозные, остальные — контактные. 15 пациентов госпитализировано, 18 проходят лечение на дому.

Всего с начала пандемии в республике коронавирусом заразились 19 932 человека.

В Казани за сутки подтвердилось 15 новых случаев COVID-19, в Набережных Челнах — пять, в Нижнекамском районе РТ — четыре. В Азнакаевском и Зеленодольском районах зарегистрировано по три инфицированных, в Лаишевском, Тетюшском и Чистопольском — по одному.

Источник: yandex.ru/covid19

Вылечились от коронавируса за последние сутки 28 татарстанцев, всего — 17 039.

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Татьяна Демина