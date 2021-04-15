В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки
В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.35.
Пробки из-за ДТП образовались на улицах Николая Ершова, Академика Арбузова. Заторы наблюдаются на улицах Космонавтов, Аделя Кутуя, Тихомирнова, в Щербаковском переулке. Движение затруднено на улицах Тэцевской, Максимова, Беломорской, Аграрной, Технической.АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
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