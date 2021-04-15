Новости авто

01:09 МСК Все новости
Новости раздела
Авто

В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки

17:35, 15.04.2021
В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки
Фото: скриншот

В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Такие данные приводит сервис «Яндекс.Карты» по состоянию на 17.35.

Пробки из-за ДТП образовались на улицах Николая Ершова, Академика Арбузова. Заторы наблюдаются на улицах Космонавтов, Аделя Кутуя, Тихомирнова, в Щербаковском переулке. Движение затруднено на улицах Тэцевской, Максимова, Беломорской, Аграрной, Технической.

АвтоПроисшествияБизнесТранспорт Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем