В Зеленодольске женщина получила условный срок за ложный донос

В Зеленодольске женщину осудили на восемь месяцкв условно с испытательным сроком один год за заведомо ложный донос об избиении. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

13 июня 2020 года женщина обратилась в полицию с ложным заявлением о совершенном в отношении нее избиении. После ее заявления было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

В ходе расследования выяснилось, что подсудимая решила отомстить своему сожителю, а травмы получила ударившись о поваленное дерево в лесопосадке, будучи в пьяном состоянии.

Свою вину она признала. Ей назначено наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее житель Татарстана соврал, что его ограбили, чтобы не возвращать долг. Следствие установило, что разбоя не было, а подсудимый инсценировал преступление, чтобы не возвращать знакомому ежемесячный платеж за приобретенный в долг автомобиль. Деньги подсудимый хотел потратить на личные нужды.

Ольга Плешкова