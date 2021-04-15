В Казани Черное озеро наполнят чистой водой к 1 мая

В Казани Черное озеро наполнят чистой водой к 1 мая. Из искусственного водоема примерно через неделю откачают воду, затем очистят дно от мусора. Населять озеро новыми обитателями в летнее время не планируется, сообщили в пресс-службе города.



В марте каток в парке «Черном озере» завершил свою работу. Этот сезон стал самым длинным за последние три года. Каток в парке проработал 85 дней. За это время его посетили около 101 тыс. человек, 29 тысяч раз казанцы брали в прокат коньки.

В этом году каток в парке «Черное озеро» начал работу 19 декабря 2020 года.

Алексей Нечаев