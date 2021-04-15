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В Казани Черное озеро наполнят чистой водой к 1 мая

12:59, 15.04.2021 3
В Казани Черное озеро наполнят чистой водой к 1 мая
Фото: kzn.ru

В Казани Черное озеро наполнят чистой водой к 1 мая. Из искусственного водоема примерно через неделю откачают воду, затем очистят дно от мусора. Населять озеро новыми обитателями в летнее время не планируется, сообщили в пресс-службе города.

В марте каток в парке «Черном озере» завершил свою работу. Этот сезон стал самым длинным за последние три года. Каток в парке проработал 85 дней. За это время его посетили около 101 тыс. человек, 29 тысяч раз казанцы брали в прокат коньки.

В этом году каток в парке «Черное озеро» начал работу 19 декабря 2020 года.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 15 апр
    Лишь бы уж сами люди потом не мусорили там
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  • Анонимно 15 апр
    То есть совсем скоро, ждем.
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  • Анонимно 15 апр
    отлично, озеро нужно в порядок привести
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