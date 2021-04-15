Евгений Богачев: «Прифтис выиграл пока главный матч в карьере. Для него это первый выход в Евролигу»

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачев дал оценку третьей игре с итальянским «Виртусом» в полуфинальной серии Кубка Европы (107:100, 2-1).

— Все бились, настрой был отличный. Жаль, что травму получил Джордан Морган. Надеюсь, что повреждение не такое серьезное, — сказал Богачев.

Также функционер отметил, что для греческого наставника УНИКСа это был самый важный поединок в его карьере.

— Прифтис выиграл пока главный матч в карьере. Для него это первый выход в Евролигу. Хорошее достижение. Продолжаем свой путь в Еврокубке. Впереди «Монако», — приводит слова Богачева СЭ.

Напомним, благодаря выходу в финал казанская команда обеспечила себе пятое в истории УНИКСа участие в главном турнире Европы — Евролиге. Это стало возможно благодаря тому, что действующий победитель Кубка Европы «Валенсия» не попала в плей-офф Евролиги.