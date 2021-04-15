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За сутки в России зафиксировали 8 944 случая заражения коронавирусом

11:12, 15.04.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России зафиксировали 8 944 случая заражения коронавирусом
Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 8 944. Общее количество зараженных увеличилось до 4 675 153, сообщили в оперативном штабе РФ. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,19%.

Число вылечившихся после коронавируса увеличилось за сутки на 10 225, до 4 301 448 человек. Доля выздоровевших превысила 92%.

Умерло за сутки 398 человек. Всего скончалось 104 398 пациентов. Условная летальность осталась на уровне 2,23%.

ОбществоМедицина
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