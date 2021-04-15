АКРА подтвердило кредитный рейтинг ООО КБЭР «Банк Казани» на уровне BB+(RU), прогноз «Стабильный»

Подтверждение прогноза по кредитному рейтингу ООО КБЭР «Банк Казани» отразило компетентное мнение агентства АКРА об отсутствии признаков ухудшения качества кредитного и гарантийного портфелей Банка за последние 12 месяцев, а также базовое ожидание агентства, что по мере восстановления экономической активности в следующие 12–18 месяцев «Банк Казани» покажет уверенный рост.

Агентство в своем исследовании отметило, что на текущий момент кредитный рейтинг «Банк Казани» определяется удовлетворительным бизнес-профилем, адекватной оценкой достаточности капитала, слабым риск-профилем, а также адекватной оценкой фондирования и ликвидности. АКРА позитивно оценивает осторожный подход менеджмента к принятию рисков и принятие взвешенных стратегических решений.

Помимо кредитования юридических лиц важным направлением для Банка остается гарантийный бизнес, что по оценке АКРА способствует большей операционной диверсификации. Также положительно отмечена определенная географическая диверсификация портфеля гарантий: на регионы помимо Татарстана приходится почти половина выданных гарантий.

В текущем году «Банк Казани» планирует возобновить активную работу в сфере кредитования, замедленную 2020-м годом из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Это позволит в будущем претендовать на повышение кредитного рейтинга.

Партнерский материал