Стали известны регионы России с максимальным и минимальным уровнем безработицы в 2020 году

Росстат отчитался об уровне безработицы в регионах России в 2020 году. Наибольший уровень был зафиксирован в Ингушетии, показатель составляет 29,8%.

Далее список заполнили Чечня (18,5%), Тува (18%), Дагестан (15,7%) и Северная Осетия (15,4%).

В Москве в 2020 году безработица составила 2,6%, в Санкт-Петербурге — 2,9%, в Ханты-Мансийском автономном округе — 3%, а в Тюменской области — 3,6%. Самый низкий показатель зафиксирован в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4%.

Уровень безработицы по всей стране составил 5,8%. Всего в 2020 году было зафиксировано 4,3 млн безработных, большинство из них (2,2 млн) — мужчины, сообщает RT.



Напомним, по состоянию на 31 марта 2021 года в Татарстане насчитывалось 26 569 безработных жителей: уровень регистрируемой безработицы составлял 1,31% от численности рабочей силы.

Ольга Плешкова