В Татарстане сотрудницу налоговой заподозрили в получении взяток

В Татарстане возбудили уголовное дело против 23-летней бывшей сотрудницы налоговой службы. Ее подозревают в получении взятки.

По версии следствия, в 2019 и 2020 году подозреваемая выдавала иностранным гражданам через третьих лиц за вознаграждение свидетельства ИНН. При этом свидетельства выдавались бесплатно. Следователи считают, что подозреваемая получила от нескольких десятков граждан не меньше 91 тысячи рублей.

«Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по РТ.



Ранее в Татарстане мужчина получил три года условно за попытку дачи взятки при сдаче экзамена на права.

Ольга Плешкова