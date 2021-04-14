В Казани участковый застрелил человека

Проверка сообщения о домашнем насилии обернулась убийством. Сегодня ночью участковый отдела полиции «Сафиуллина» застрелил человека, напавшего на него с ножом, сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



По данным источников, полицейский прибыл в жилой дом в Приволжском районе по сообщению, что муж избивает жену, постучал в квартиру, а ему открыл человек с ножом. По версии участкового, хозяин квартиры проявил агрессию и в какой-то момент решил применить холодное оружие. Тогда полицейский нажал на курок.

Уголовное дело по данному факту пока не возбуждено. В МВД и СК эту историю не комментируют. Впрочем в подобных обстоятельствах всегда проводится служебная и доследственная проверка. Ключевым доказательством защиты участкового может стать запись с его нагрудного видеорегистратора.

Ранее в Татарстане суд прекратил дело депутата, который по неосторожности застрелил женщину, приняв ее за лису.