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В Казани грузовик снес металлическое ограждение

13:03, 14.04.2021
В Казани грузовик снес металлическое ограждение
Фото: скриншот

В Казани произошло ДТП — водитель грузовика снес металлическое ограждение. Пост был опубликован в социальной сети.

ДТП произошло на улице Зорге недалеко от улицы Дубравная. Автор видео сообщает, что водитель транспортного средства уходил от столкновения на светофоре и повернул направо, после чего врезался в забор. Пострадавших нет. Водитель ожидает сотрудников ДПС.

Ранее в Казани пьяный водитель автомобиля марки Volkswagen протаранил внедорожник Mercedes.

Алексей Нечаев
ОбществоПроисшествия Татарстан
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